Budget fédéral : "Protéger", au centre de la Déclaration du gouvernement d'Alexander De Croo à la Chambre

La réforme du marché du travail reste au cœur des préoccupations du gouvernement. Pour que l’Etat soit "protecteur et défenseur des libertés", il doit "reposer sur des fondements solides". Et cela passe par des "pouvoirs publics plus performants, plus de gens au travail et des carrières plus longues", a expliqué le Premier ministre.

En matière de marché du travail, le Premier ministre épingle le nombre trop grand d’emplois vacants. Le "Jobsdeal" approuvé par le Parlement est l’une des solutions apportées par le gouvernement. Les étudiants pourront travailler plus, "jusqu’à 600 heures contre 455 aujourd’hui". Il y a aura aussi "plus de flexijobs" et des "incitants pour aller au travail pour les gens avec une allocation".

Une vaste réforme fiscale reste l’objectif du gouvernement qui "demande au Ministre des Finances de présenter, d’ici décembre, une première phase détaillée et ambitieuse de réforme fiscale".

Le tarif social devrait aussi être repensé et être "davantage lié aux revenus", "pour que l’aide profite aux personnes qui en ont vraiment besoin. Et surtout pour qu’elle ne pousse plus les gens à quitter le marché du travail", a expliqué Alexander De Croo.

En matière de pension, "les femmes et les hommes qui travaillent plus longtemps méritent une pension plus élevée", a estimé le Premier. "Et celles et ceux qui ne travaillent pas assez en ressentiront l’effet, avec pour la première fois une condition de travail liée à la pension minimale", a précisé Alexander De Croo.