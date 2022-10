Autre sujet, le possible retour du coronavirus cet automne. Des chiffres en hausse et de nouvelles mesures à venir ? Frank Vandenbroucke ne l’affirme pas, mais met plutôt en exergue l’importance de la vaccination. Surtout pour les 50 ans et plus. Un quatrième vaccin qui a été injecté à 40% des 65 ans et plus Wallons et 30% Bruxellois. " C’est encore nettement insuffisant " assène le ministre. " C’est parce qu’on s’est fait vacciner que la pandémie a pratiquement disparu. Alors il faut se refaire vacciner, car les vaccins, après un certain temps, l’impact diminue ".

Pour les 50 ans et plus, il est donc primordial de se refaire un petit booster d’automne.