Budget fédéral : les travaux ont repris, place aux arbitrages

Le gouvernement fédéral a repris dimanche à 10h30 ses travaux budgétaires. Le Premier ministre, les vices Premiers ministres et la secrétaire d’Etat au Budget devraient entrer dans la phase délicate des arbitrages entre les composantes de la coalition Vivaldi.

"Il y a énormément de choses sur la table", a commenté la secrétaire d’Etat Alexia Bertrand.

Les vices Premiers ministres ont exposé leurs différentes pistes pour boucler le budget 2024 et d’éventuelles demandes nouvelles. Il va falloir maintenant trancher, à commencer par les économies, recettes et divers.

Dans son accord de majorité, la Vivaldi a en effet établi le principe des trois tiers pour mener à bien son travail budgétaire : un tiers recettes, un tiers dépenses, un tiers mesures diverses. Les demandes supplémentaires (asile, soutien à l’Ukraine, police, etc.) viendront ensuite.

Les diminutions de dépenses qui sont possibles

"On va aller regarder toutes les sources de revenus, non seulement les impôts mais aussi les diminutions de dépenses qui sont possibles. Et cela devra déboucher sur un exercice équilibré", a ajouté Mme Bertrand, assurant que l’objectif était de ne pas toucher le simple citoyen.