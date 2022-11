Budget fédéral : les remarques de l’Europe passent mal au PS et sont saluées par l’Open Vld

La Commission européenne a estimé mardi, dans sa revue des projets de budgets nationaux que la Belgique ne respectait que "partiellement" les recommandations européennes approuvées à l’été dernier. Il est recommandé aux États "fortement endettés", dont fait partie la Belgique, de veiller à mener une politique budgétaire "prudente", en particulier en limitant la croissance des dépenses primaires courantes. En tenant compte des aides prévues pour ménages et entreprises, les dépenses primaires courantes suivent une tendance "expansionniste", davantage que la croissance attendue, pointe la Commission. Une des raisons majeures est l’indexation automatique des salaires et toute une série d’aides. Comme pour de nombreux autres pays européens, la Commission met aussi en garde contre des mesures d’aides énergétiques insuffisamment ciblées et temporaires.