Budget fédéral : les négociations politiques se poursuivent au finish, l'ambiance serait tendue

Les principaux ministres du gouvernement fédéral se sont retrouvés lundi à 10h00 pour poursuivre la confection du budget 2023. La réunion a commencé par des entretiens bilatéraux entre le Premier ministre et les vice-Premiers ministres avant une reprise des discussions sur l’énergie, interrompue entretemps pour laisser le sujet à des groupes techniques. Une source indiquait que les partenaires gouvernementaux s’étaient entendus sur ce volet dans les termes déjà évoqués dimanche tandis qu’une autre assurait qu’aucun accord n’était encore conclu même si les discussions avaient été constructives.

L'ambiance est en dessous de zéro

Depuis plusieurs jours, les ministres planchent sur une taxe visant les "surprofits" réalisés par les entreprises énergétiques en ces temps de crise. Selon les informations disponibles, le principe d’une taxation de 100% des revenus au-dessus de 130 euros par MWh, comme le proposait la ministre de l’Energie Tinne Van der Straeten, est retenu mais sur une période de 7 mois, comme le proposait l’Europe, et non plus de deux ans. Le paquet de mesures de soutien est également prolongé jusqu’au 31 mars. Est visé le soutien de 135 euros pour le gaz et de 61 euros pour l’électricité mis en place pour les mois de novembre et décembre 2022 et qui concerne la classe moyenne.