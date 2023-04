Budget fédéral : le problème budgétaire ne situe pas du côté des revenus, selon Alexia Bertrand

La députée socialiste flamande préconise, afin de réduire les charges sur le travail, une taxation plus forte des grandes fortunes. "Il peut s’agir de revenus locatifs, de revenus d’actions, etc. Faites un registre des actifs et assurez-vous d’en avoir une bonne vue d’ensemble", a-t-elle dit. "Notre problème ne vient pas des recettes, mais des dépenses", a répliqué Mme Bertrand.

La secrétaire d’État a aussi souligné qu’il n’est pas facile de cibler un groupe spécifique. "Ensuite, vous vous retrouvez souvent avec la classe moyenne", explique Alexia Bertrand. "Rien n’est non négociable, mais cela doit être efficace. Et si cela conduit à la fuite des capitaux, alors vous n’avez rien gagné", a-t-elle fait valoir.