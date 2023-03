Budget fédéral : le gouvernement reprendra ses travaux ce dimanche

Le gouvernement réuni en comité restreint a interrompu ses travaux sur le contrôle budgétaire 2023 samedi vers 21h30. La réunion reprendra dimanche à 12h30.

Les principaux ministres de l’équipe De Croo étaient réunis au 16 rue de la Loi depuis midi. Peu d’informations ont filtré sur le contenu des travaux.

Le gouvernement a entamé son deuxième week-end de conclave. L’équipe fédérale a reçu il y a une semaine des nouvelles positives du Comité de monitoring. Le déficit total de toutes les entités du pays serait inférieur de plus de 6 milliards d’euros aux 33 milliards d’euros initialement estimés. Pour le gouvernement fédéral, cela représente une amélioration de 3,2 milliards d’euros. En effet, l’inflation est plus faible que prévu. De plus, les prix de l’énergie ont baissé de telle sorte que le coût du tarif social est moins élevé qu’attendu. Les ministres ont passé en revue le budget ligne par ligne. Ils devront se mettre d’accord sur une série de nouvelles demandes, liées par exemple à la lutte contre le trafic de drogue. Le tout dans un contexte budgétaire difficile. Même si la situation s’est adoucie, la Belgique devra faire face l’an prochain au retour de la discipline budgétaire européenne et l’exercice s’annonce compliqué au vu de l’état des finances publiques, particulièrement dans une année électorale. Le Premier ministre souhaite amplifier l’effort mais l’idée est loin de susciter l’enthousiasme de tous les partenaires de majorité.