Budget fédéral : le gouvernement libère 7 millions d'euros pour accompagner la (ré)intégration de soignants

Le gouvernement fédéral a débloqué un montant de sept millions d'euros pour accompagner le retour au travail de membres du personnel soignant après une longue absence, a annoncé lundi le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique Frank Vandenbroucke.

Ce montant servira à permettre un remplacement des accompagnateurs dans ces projets afin qu'ils puissent se consacrer à l'accompagnement des personnes en (ré)intégration dans le secteur des soins, a-t-il précisé dans un communiqué. Deux autres mesures visant à faire face à la pénurie de personnel dans le secteur des soins ont pour leur part été prolongées pour 2024, a ajouté Frank Vandenbroucke (Vooruit), chiffrant leur coût à 51 millions d'euros l'année prochaine.

Un budget de 21 millions d'euros est prévu pour libérer le personnel de tâches administratives et logistiques et lui donner du temps pour un contact réel avec le patient. En outre, 30 millions d'euros seront investis dans le renforcement de la formation et du mentorat dans le secteur. "Plus de 4.500 candidats ont intégré un projet de formation au cours des trois dernières années. Cette mesure permettra encore un nouvel afflux dans les programmes de formation et, comme l'année dernière, une enveloppe supplémentaire de 23 millions d'euros sera mise à disposition. De cette manière, nous pourrons encore créer quelque 170 places supplémentaires", a indiqué Frank Vandenbroucke.

Mais une nouvelle mesure est le trajet "retour à bord": un budget de sept millions d'euros pour les établissements de soins fédéraux pour encadrer les personnes qui (ré)intègrent le secteur des soins. Les fonds serviront à permettre un remplacement des accompagnateurs dans ces projets afin qu'ils puissent se consacrer à l'accompagnement des personnes en (ré)intégration, a-t-il expliqué. "Par ces mesures, nous voulions répondre au besoin aigu de personnel de soins et alléger la pression sur le personnel. Pour l'année prochaine encore, nous investissons davantage pour alléger la pression sur le personnel et offrir des formations", a souligné le ministre.