Budget fédéral : le gouvernement a repris ses travaux en comité restreint, "les choses avancent doucement"

L’équipe fédérale a reçu il y a une semaine des nouvelles positives du Comité de monitoring. Le déficit total de toutes les entités du pays serait inférieur de plus de 6 milliards d’euros aux 33 milliards d’euros initialement estimés. Pour le gouvernement fédéral, cela représente une amélioration de 3,2 milliards d’euros.

En effet, l’inflation est plus faible que prévu. De plus, les prix de l’énergie ont baissé de telle sorte que le coût du tarif social est moins élevé qu’attendu. Les perspectives sont en revanche plus sombres pour les finances publiques belges dans les années qui viennent. Une nouvelle estimation a néanmoins adouci un peu les prévisions. Le Comité de monitoring s’attendait à un déficit de 38,4 milliards d’euros pour le fédéral en 2028. Une nouvelle analyse de l’administration réduit ce déficit à 33,4 milliards d’euros, soit 4,9% du PIB.

Face à cette situation, certains médias ont évoqué un effort supplémentaire d’1,8 milliard d’euros sur deux ans. La révision des calculs aurait fait passer ce chiffre à 1,5 milliards, selon l’Echo. Côté gouvernemental, la réserve était de mise : il n’y a aucun accord sur ce point, assurait-on à bonne source.

"C’est un contrôle du budget 2023 que l’on doit réaliser, et anticiper un peu la suite, poursuivre la transition et veiller à ce que chacun puisse vivre dignement", faisait-on remarquer. Cet ajustement budgétaire sera conclu sans discuter de la réforme fiscale ni de la réforme des pensions.