Budget fédéral : le CD&V ne croit pas à la neutralité budgétaire de la baisse de la TVA sur l’énergie

La commission des Finances examine le projet de budget 2023. Lundi, la Cour des comptes a présenté ses observations. Mardi, c’était au tour des différents groupes d’intervenir. Plusieurs questions ont été posées à propos de la baisse de la TVA à 6% sur le gaz et l’électricité décidée pour le premier trimestre 2023 (et qui devrait en principe être prolongée sur l’année) et la réforme des accises qui y est liée. Interrogé en séance plénière, le Premier ministre a expliqué à deux reprises, en invoquant les notifications de l’accord conclu au sein du gouvernement, que l’opération serait neutre budgétairement.