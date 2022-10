Budget fédéral : la Vivaldi négocie âprement son accord sur le budget 2023. Voici ce que l’on sait

Sur le financement ces mesures par contre, il restait de nombreux désaccords.

La captation des surprofits des entreprises du secteur énergétique, producteurs et fournisseurs, a fait l’objet d’importantes discussions. Loin des 4,7 milliards d’euros (pour 2023 et 2024), annoncés par la ministre de l’Energie, le montant retenu serait de 834 millions d’euros pour 2023. La Belgique taxerait ces surprofits à partir de 130€/MWh, en allant donc plus loin que les 180€/MWh prévus par l’Europe.

S’ajouterait à cela une contribution du secteur pétrolier à hauteur de 300 millions d’euros et une contribution de Fluxys, le gestionnaire du réseau gazier.

Ces chiffres sont toujours à prendre avec prudence.

Parmi les recettes qui seraient maintenues, on trouverait :