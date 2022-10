Budget fédéral : "La limitation du crédit-temps, un retour en arrière", selon la Ligue des Familles

Dans le même ordre d'idée que la limitation du crédit-temps, l'interruption de carrière pour soins aux enfants sera rabotée de 60 à 48 mois (pour les fonctionnaires fédéraux).

Un terrible message aux familles

Pour la Ligue des Familles, c'est un terrible message envoyé aux familles et aux ménages. "Les parents attendaient un renforcement de ces congés qui sont très mal rémunérés or le gouvernement, au contraire, taille dans ces dispositifs de conciliation vie privée-vie professionnelle", souligne Lola Galer, chargée d'études à la Ligue des Familles. "C'est un recul des droits et on risque d'avoir, très vite, des parents à bout qui vont craquer". Résultat? "Ces parents vont passer en incapacité de travail, se retirer du marché de l'emploi, prétendre au chômage... et donc les économies que l'on pensait faire aujourd'hui, il faudra sans doute les payer plus tard."