Budget fédéral : la Cour des comptes annonce une baisse du taux d’endettement en 2021 par rapport à 2020

En 2021, l’État fédéral a perçu au total 128,6 milliards d’euros de recettes, lesquelles se composent de quelque 124,1 milliards d’euros de recettes fiscales (impôts locaux compris) et de plus de 4,4 milliards d’euros de recettes non fiscales. Les recettes fiscales et non fiscales se sont ainsi redressées au niveau d’avant la crise sanitaire.

Les dépenses se sont élevées à 79,2 milliards d’euros, dont 71,9 milliards d’euros de dépenses primaires et 7,3 milliards d’euros de charges d’intérêt de la dette publique. Comme les années précédentes, les transferts à la sécurité sociale, aux régions et aux communautés, à l’Union européenne et aux pouvoirs locaux représentaient plus de la moitié des dépenses totales en 2021.