Budget fédéral : l’opposition flingue le bilan du Gouvernement De Croo, l'UCM et l'industrie alimentaire saluent "un pas en avant"

L’Union des classes moyennes (UCM), organisation patronale représentant les indépendants et PME, a salué mardi par communiqué le budget du gouvernement fédéral adopté lundi. Elle évoque "un pas en avant", notamment concernant l’élargissement des flexi-jobs à davantage de secteurs.

"Le gouvernement fédéral n’a pas chargé davantage la charge fiscale des indépendants dont les épaules sont déjà bien (trop) chargées", s’est réjoui l’UCM. L’organisation patronale pointe comme autre satisfaction l’élargissement des flexi-jobs à de nouveaux secteurs qui va "permettre de répondre (en partie) à la crise de l’emploi". Elle rappelle toutefois sa demande d’un plan interfédéral pour lutter contre le manque de main-d’œuvre, avec un plus grand élargissement encore des secteurs concernés par les flexi-jobs.

L’UCM se félicite par ailleurs de l’annonce d’une prime de 1750 euros accordée en cas de remise au travail des malades de longue durée. Une enveloppe de 4 millions d’euros est en outre prévue pour le projet "Icarius", destiné à la prévention en santé mentale des indépendants. "C’est un pas vers une réelle prise en considération de la prévention", réagit l’organisme, qui ajoute sa satisfaction quant à la décision du gouvernement d’appliquer l’accord autour du salaire minimum, qui sera revalorisé dès le 1er avril 2024.

De son côté la Fevia réagit également positivement à l’accord budgétaire. La fédération belge de l’industrie alimentaire se félicite de l’absence de taxes supplémentaires sur l’alimentation et de l’extension du régime des flexi-jobs.

Fevia avait demandé au gouvernement fédéral d’éviter les taxes et autres charges qui augmenteraient le prix des aliments et des boissons pour les ménages, encourageraient les achats transfrontaliers et porteraient préjudice à la compétitivité des entreprises belges. "Malgré les efforts budgétaires, cet objectif a été atteint", se réjouit la fédération sectorielle.

L’organisation plaidait également depuis un certain temps pour l’extension des flexi-jobs.

Avec l’accord budgétaire, les travailleurs de plusieurs sous-secteurs de l’industrie alimentaire sont désormais également éligibles au système, qui permet de s’adapter aux variations de production selon les récoltes ou les activités saisonnières, souligne Fevia.

Selon la fédération, les flexi-jobs ne résoudront pas la pénurie dans le secteur mais constituent un "effort supplémentaire bienvenu".

Elle demande d’ailleurs une nouvelle extension à d’autres sous-secteurs et à tous les employés.