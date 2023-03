Budget fédéral et augmentation de la pension minimale : quand et combien ?

Ça y est : les discussions du gouvernement fédéral sur le budget ont abouti ce jeudi. Il était notamment question d’impôt sur les multinationales et d’augmentation de la pension minimum. Une conférence de presse du gouvernement a eu lieu aux alentours de 16h30 pour communiquer les détails de chaque mesure.

Le Premier ministre Alexander De Croo était à la chambre ce jeudi après-midi pour exposer les détails de l’accord sur le budget et répondre aux questions orales. Il a confirmé un accord sur le contrôle budgétaire qui prévoit un effort net de 0,3% du PIB, soit 1,75 milliard d’euros, pour 2023 et 2024. Il s’est félicité de l’amélioration par rapport au budget d’octobre dernier, qui était en hausse de 1,1%, et a déclaré que des efforts supplémentaires étaient nécessaires, notamment en matière de réforme fiscale et de pensions.

Augmentation de la pension minimale en 2024

Parmi les mesures phares de cet accord sur le budget, l’augmentation de la pension minimale en 2024. "On a fait les préparatifs pour une réforme des pensions. C’est une des choses sur lesquelles nous travaillerons dans les semaines qui viennent", a expliqué d’emblée le Premier ministre.

Cette augmentation faisait débat au sein de la coalition Vivaldi. À l’origine, cette augmentation des pensions devait s’étaler en 4 tranches, de janvier 2021 à janvier 2024. Pour des raisons d’économie, il avait été question de supprimer la quatrième et dernière augmentation prévue en 2024. Cette augmentation est finalement maintenue, mais ne sera pas aussi élevée que prévu.

Concrètement, les pensions vont continuer à augmenter pour atteindre 1600€ au 1er janvier 2024. "Et cela va continuer", a ajouté la Secrétaire d’État en charge du budget, Alexia Bertrand (MR).

"On a augmenté cette pension minimum qui concerne 800.000 bénéficiaires", s’est félicitée quant à elle la ministre des Pensions, Karine Lalieux (PS).

Réforme de la pension pour inaptitude physique

Autre changement, la pension pour cause d’inaptitude physique définitive. C’est un régime spécial qui existe au niveau des fonctionnaires. "C’est un régime qui a énormément d’effets pervers puisqu’il pensionne de très jeunes travailleurs qui, parfois, pourraient être remis au travail", a commenté Karine Lalieux, qui promet "d’accompagner ces fonctionnaires vers le travail".

"Nous augmentons fortement la capacité de vivre dignement des personnes les plus fragiles, s’est réjoui le vice-Premier ministre Ecolo Georges Gilkinet. Il y a des familles, des personnes qui ont la capacité de vivre plus dignement."