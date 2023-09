Budget fédéral : des chiffres plus rouges encore que prévu

Or, il y a peu de chances que la Vivaldi, pas plus que les autres gouvernements, réduisent vraiment leurs déficits à l’approche des élections de juin 2024. Ceci alors que du côté de la Commission européenne, on envoie déjà des signaux disant que l’on sera plus ferme sur les dettes et déficits des Etats membres pour la première fois après les crises des dernières années - covid et autres - avec le risque de condamnations par l’exécutif européen.

Le fédéral va bientôt entamer ses travaux. Objectif : aboutir pour la mi-octobre et la rentrée parlementaire. Le gouvernement qui pourra aussi compter sur d’autres chiffres plus affinés pour évaluer l’ampleur de la tâche, fournis cette fois par le comité de monitoring la semaine prochaine.