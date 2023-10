Budget fédéral : des accises sur les vapoteuses et "puffs" jetables, une idée fumeuse ?

Le cigarettier prêche pour sa chapelle, on l’aura compris. Mais qu’en pensent les organisations sanitaires des accises sur la cigarette électronique ? Est-ce aussi une bonne nouvelle pour elle ?

La chose est plus subtile : selon une étude de Sciensano, neuf personnes sur dix utilisatrices de vapoteuse ont fumé auparavant des cigarettes traditionnelles. Ces produits sont donc clairement utiles au sevrage tabagique. Mais ces produits dits " alternatifs " présentent aussi des dangers pour la santé. Pour la Fondation belge contre le cancer, tout est donc une question de dosage.

Sophie Adam, porte-parole "tabac" pour la Fondation contre le cancer, de le rappeler à Rachel Crivellaro : " Cette taxation doit quand même rester un peu moindre par rapport à la taxation des produits du tabac, parce que la cigarette électronique peut présenter un intérêt dans le cadre du sevrage tabagique. D’autant plus qu’il est quand même établi qu’on fume plus dans des milieux moins favorisés. Et donc, il y a effectivement un risque de dissuader les gens d’aller vers la cigarette électronique si on la met trop cher, même dans le cadre d’une aide au sevrage ". Et la porte-parole de la Fondation de bien préciser : " C’est uniquement dans ce cadre-là que la cigarette électronique peut présenter un intérêt "

Même si c’est dans une moindre mesure, ces produits alternatifs restent, notons-le, nocifs pour la santé. Par ailleurs, en sens inverse, on estime aussi qu’ils peuvent à moyen terme inciter à passer aux cigarettes classiques.