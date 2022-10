Budget fédéral : ce que prévoit la coalition Vivaldi pour 2023-2024

Le gouvernement a aussi planifié une trajectoire budgétaire sur dix ans pour le rail belge. Les contrats de service public de la SNCB et d'Infrabel sont en cours d'élaboration et nécessitent d'avoir une idée des budgets qui seront mis à disposition. Pour les dix prochaines années, le gouvernement met sur la table 2 milliards d'euros. De son côté, Infrabel aura la possibilité d'emprunter un milliard d'euros auprès de la BEI, la Banque européenne d'investissement. Cet argent servira à l'achat de nouveaux trains, au développement des infrastructures et à l'engagement de personnel, a expliqué le ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet (Ecolo)