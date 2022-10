Budget fédéral : augmenter le quota d'heures pour le travail étudiant, "une fausse solution" pour la FEF

Elle ajoute que le travail étudiant est en outre précaire. S'il bénéficie de conditions avantageuses permettant à l'étudiant et à l'employeur de ne devoir s'acquitter que des cotisations de solidarité et non de l'ensemble des contributions sociales, l'étudiant n'a pas accès à certains avantages tels que le chômage, le préavis, etc.

"On ajoute des heures au travail des étudiants mais sans les protéger", pointe la présidente de la Fef, soulignant que de nombreux indépendants (boulangerie, etc.) risquent de devoir mettre la clé sous la porte en raison de la crise énergétique et n'engageront dès lors plus d'étudiants.