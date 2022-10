Budget fédéral : Alexander De Croo propose une diminution des salaires des ministres

Il est aussi suggéré aux partis politiques et aux membres des Chambres d’entamer une réflexion et de prendre des mesures similaires.

Le débat doit se poursuivre dans le cadre du conclave budgétaire en cours. L’ambition du gouvernement est de parvenir à un accord pour mardi, le 11 octobre, date à laquelle le Premier ministre est attendu à la Chambre pour prononcer son discours de politique générale.

Interrogée à la Chambre par Kristof Calvo (Groen) et Tom Van Grieken (Vlaams Belang), la secrétaire d’État au Budget Eva De Bleeker (Open Vld) a confirmé l’existence de cette note. "Les recettes des politiques et des partis augmentent sensiblement", a-t-elle admis, "et l’impact des prix énergétiques est nettement moindre pour cette catégorie". Selon la secrétaire d’État, qui représentait le Premier ministre retenu au sommet européen de Prague, cette situation est "préjudiciable pour la confiance dans le politique". "On peut faire avec moins", a-t-elle conclu.

Dans sa réplique, Kristof Calvo a appelé à travailler à long terme sur le financement du parti.