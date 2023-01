Budget fédéral : à la recherche du trou perdu

Rue de la Loi, le fantôme d’Eva De Bleeker rôde toujours. Et avec lui, les incertitudes enveloppent le budget fédéral 2023 et minent la crédibilité de celui-ci.

Le ministre des Finances tente de rectifier la trajectoire mais doit affronter de nombreux courants contraires.

La fin du quoi qu’il en coûte

La confection du budget 2023 a fait vaciller le gouvernement fédéral et singulièrement son Premier ministre. S’en est suivie une mini-crise, de fortes tensions entre libéraux et un remaniement ministériel.

Mais la réalité des chiffres finit par rattraper la coalition trop optimiste de l’automne dernier. Le " trou " délimité clairement par Eva De Bleeker et nié par le reste de ses collègues (il fallait soutenir le Premier, pour sauver la coalition) est toujours là et comme le gouvernement s’y était engagé (Alexander De Croo en tête), il faut à présent tenter de le reboucher.

Ce qui n’a pas été fait à l’automne, revient au printemps, selon l’adage budgétaire bien connu, rue de la Loi, où les gouvernements successifs ont régulièrement remis à plus tard, ce qu’ils ne peuvent régler politiquement de suite.

Le problème demeure entier, posé depuis 10 mois : la TVA sur l’énergie fixée à 6% jusqu’au 31 mars, doit-elle être prolongée au-delà ? Et si oui, comment compenser cela dans le budget ? Toujours, ce trou.

Question à 1,3 milliard

Pour des partis lancés déjà en campagne électorale (même si nous ne voterons qu’en mai 2024), il est impensable de revenir à une TVA à 21%. Chargé de " trouver une solution ", le vice-premier CD&V en charge des Finances, Vincent Van Peteghem s’est lancé. Seul. Il propose de compenser la baisse pérenne de la TVA par une hausse des accises.

Reprendre d’une main, ce qu’on a donné de l’autre, a-t-on rapidement entendu. Surtout à gauche, mais pas seulement.

Le MR ne veut pas d’une nouvelle pression fiscale, préférant s’en remettre à la hausse du taux d’activité, autant dire aux calendes grecques ! Et surtout, une manière de lier réforme fiscale et réforme du marché du travail ou des retraites.

Un champ de bataille idéologique et politique essentiel pour l’avenir économique et social de la Belgique, mais impossible à mener en profondeur dans une coalition à sept, sans une confiance mutuelle nécessaire et le nez dans les échéances électorales.

@PhWalkowiak