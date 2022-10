Budget en Wallonie : la prime de formation des demandeurs d’emploi doublera au 1er janvier

En Wallonie, la prime de formation des demandeurs d’emploi passera, dès le 1er janvier prochain, de 1 à 2 euros par heure de formation effectivement suivie, quelle que soit la date de signature du contrat de formation, a indiqué la ministre wallonne de la Santé et de l’Emploi, Christie Morreale, interrogée sur le sujet, mardi, en commission du parlement régional.

Dans le cadre du conclave budgétaire, il a également été décidé d’exiger dorénavant une durée minimale de contrat de travail de 2 mois pour bénéficier des aides Impulsion, qui visent les jeunes demandeurs d’emploi et les demandeurs d’emploi de longue durée, afin de garantir une plus grande stabilité dans l’emploi et de lutter contre les emplois précaires, a poursuivi la ministre.