Budget défense : l'engagement d'atteindre les 2% du PIB en 2035 soumis à six conditions

Jusqu'à présent, un accord avait été conclu début février sur un effort d'1,54% du PIB d'ici 2030. Cette trajectoire budgétaire a été confirmée samedi. "Cette trajectoire de croissance confirme le redimensionnement de notre armée, avec une perspective d'un retour social et sociétal", a indiqué la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder (PS), lors d'une conférence de presse organisée à l'issue d'une réunion du comité ministériel restreint (kern).

Six conditions

Après 2030, la Belgique s'engage vers les 2% du PIB à l'horizon 2035. Mais "ce n'est pas un chèque en blanc", a nuancé le Premier ministre. "Le combien est important, mais la manière aussi". Le gouvernement fédéral a donc posé six conditions. Premièrement, la Belgique réclame davantage d'intégration européenne, en complémentarité avec l'Otan. Deuxièmement, le gouvernement souhaite un retour sur investissement plus important pour le tissu industriel belge et européen. Troisièmement, le retour sociétal doit lui aussi être plus important, notamment en matière de cybersécurité et d'éducation. Quatrièmement, les investissements dans la Défense ne doivent pas être réalisés au détriment d'autres enjeux, comme le climat les défis sociétaux. Cinquièmement, la notion d'aide à la nation (lors d'une pandémie ou d'inondations par exemple) doit être incluse dans les dépenses de la Défense. Enfin, sixièmement, la Belgique point l'importance d'élaborer un cadre européen qui encourage l'investissement productif.

Le Premier ministre a par ailleurs indiqué devant la presse que la Belgique serait bien représentée la semaine prochaine à Vienne en tant qu'observatrice à la conférence des États parties au Traité sur l'Interdiction des Armes nucléaires (TIAN).

Notons que le gouvernement s'est également prononcé sur les prix de l'énergie et annoncé qu'il prolongerait les mesures de soutien aux ménages jusqu'à la fin de l'année 2022, le délai devant expirer le 30 septembre.