Budget Défense à 2% du PIB en 2035 : le MR soutient, le PS n'a pas d'urgence à se prononcer

La ministre de la Défense, Ludivine Dedonder (PS), a abondé dans le même sens, affirmant, dans une déclaration à l'agence Belga, que sa priorité était la mise en oeuvre du plan STAR (pour "Sécurité, Technologie, Ambition, Résilience") approuvé fin janvier par le gouvernement et qui prévoit une trajectoire de croissance budgétaire pour le département, avec l'objectif d'atteindre en 2030 des dépenses militaires de 6,9 milliards d'euros - contre 4,2 cette année - soit 1,54% du PIB, là où l'Otan réclame de ses membres qu'ils y tendent vers les 2% en 2024.

"La situation géopolitique et la guerre en Ukraine continuent de nous préoccuper tous, citoyens et responsables politiques. C'est pour cela que je continue d'avancer à la mise en oeuvre du plan STAR. C'est ma première priorité, celui-ci est indispensable pour reconstruire ce qui a été délaissé et ensuite consolider notre Défense", a-t-elle précisé.