Budget de l’Etat : le contrôle de printemps sous le signe de la guerre

Plutôt encourageant donc de premier abord. Mais c’était sans compter avec l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe le 24 février dernier.

Le Bureau du Plan a tenté de chiffrer les conséquences sur les indicateurs budgétaires et, sans surprise, les résultats viennent corriger les prévisions du Comité de monitoring.

Il en ressort en effet une hausse prévue de la croissance pour 2022 plus faible que prévu : 2,5% au lieu de 3%, car la guerre a pour conséquences de mettre à mal la croissance et d’alimenter l’inflation notamment via la hausse des prix de l’énergie et des matières premières. Conséquence, une détérioration du déficit budgétaire évaluée à 0,28%, soit une ardoise d’1,5 milliard supplémentaire.

Et le tableau pourrait encore s’assombrir, car l’analyse du Bureau du Plan n’a pas pu prendre en compte l’impact de l’effondrement de la confiance des consommateurs, les informations de la Banque nationale sont attendues dans les jours qui viennent.