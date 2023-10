Budget 2024 : suivez en direct la déclaration de politique générale du Premier ministre à la Chambre

Le Premier ministre, Alexandre De Croo, présente sa déclaration de politique générale, ce mardi après-midi, dès 14h15, à la Chambre. Devant les députés, il doit dresser les grandes lignes de la politique que le gouvernement fédéral va mener en 2024, dans sa dernière ligne droite avant les élections législatives de juin prochain.

Ce week-end et ce lundi, la coalition Vivaldi a bouclé ses discussions budgétaires. Parmi les mesures les plus commentées aujourd’hui, figurent la taxation des banques et l’extension du régime des flexijobs.