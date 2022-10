Budget 2023 : Suivez en direct la Déclaration du gouvernement à la Chambre à 14h15

Le Premier ministre, Alexander De Croo est attendu à 14h15 à la Chambre pour la Déclaration du gouvernement. Il s’agit pour la coalition Vivaldi de présenter les grandes lignes de la politique qu’elle entend mener en 2023.

Cette nuit et ce mardi matin, l’équipe d’Alexander De Croo a travaillé au finish pour se mettre d’accord sur le budget 2023. C’est en fin de matinée que le Premier ministre a confirmé, par Tweet, que le budget était confectionné.

Sans surprise, une large part des mesures prises pour 2023 concernent les aides aux entreprises et aux ménages face à la crise, en particulier la crise énergétique et la hausse des factures de gaz et d’électricité.