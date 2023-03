"La confection d’un budget, ce n’est même plus un marathon, ce n’est plus 10 marathons. Ce ne sont que des étapes de haute montagne". C’est ainsi que l’échevine des finances résume "l’accouchement" de ce budget car il a fallu comprimer les dépenses de fonctionnement pour pouvoir par exemple augmenter la dotation au CPAS d’1 million destiné essentiellement au paiement du revenu d’intégration que l’Etat fédéral n’assume pas entièrement. Les dépenses de personnel ont également augmenté avec 5 indexations en 2022 et 2 en 2023.

Si en 2022, on n’a pas engagé, certains recrutements seront possibles en 2023 "nous remplacerons une partie des départs à la retraite. Nous allons renforcer un certain nombre de fonctions. Nous allons mettre sur un pied un processus de 400 nominations et de promotions parce que ces nominations permettent de réduire l’impact de cette fameuse cotisation de responsabilisation. A la police nous voulons atteindre l’objectif de 1045 ETP en 2024. Notre objectif est de renforcer notre capacité policière", explique l’échevine Christine Defraigne.