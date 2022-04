Bucks et Heat s’échappent, Nuggets et Pelicans s’accrochent

Milwaukee et Miami, vainqueurs à Chicago et Atlanta, se sont rapprochés des demi-finales de conférence Est, dimanche lors de play-offs NBA qui ont vu Denver, porté par l’impérial Nikola Jokic, réduire l’écart face à Golden State et La Nouvelle-Orléans égaliser contre Phoenix.

Giannis Antetokounmpo, en mode MVP avec 32 points, 17 rebonds et 7 passes, une solide adresse derrière l’arc (51,5%) et une défense appliquée ont illustré la supériorité des Bucks, qui ont disposé (119-95) des Bulls, pour mener 3-1 dans leur série.

En l’absence de Khris Middleton (genou), Jrue Holiday (26 pts, 7 passes) a été un relais efficace et le remplaçant Grayson Allen un facteur X bienvenu, avec un 6/7 à longue distance (27 pts, 3 interceptions).

"Je dois faire confiance à mes coéquipiers. Ils savent ce qu’il faut faire. Ils peuvent tous faire des actions gagnantes. Les matches deviennent faciles quand vous faites circuler la balle", a commenté Giannis auteur de son 12e match de play-offs à au moins 30 points, 10 rebonds et 5 passes, devancé en la matière par LeBron James (48) et Larry Bird (19).

Côté Bulls, Zach LaVine (24 pts, 13 passes) s’est démené en vain et DeMar DeRozan (23 pts) n’a pas pu être aussi saignant qu’il aurait fallu pour espérer un autre sort.