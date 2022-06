BTS va-t-il rendre la radio "cool" à nouveau ?

Ce n’était pas gagné. Cela fait plus d’une décennie que les mélomanes se détournent des ondes FM au profit des plateformes. Avec YouTube d’abord, puis Spotify, Deezer, Tidal, Apple Music et, maintenant TikTok. On écoute désormais la musique en ligne, sur son smartphone ou son ordinateur, et non plus tellement à travers un poste de radio. Seuls 19% des Américains appartenant à la génération Z écoutent la radio tous les jours, selon un rapport du cabinet Attest. En comparaison, deux tiers d’entre eux consultent quotidiennement des plateformes de streaming musical.

Dans ce nouvel écosystème musical, les stations semblent avoir perdu leur rôle de prescription auprès de la jeunesse. Sauf lorsqu’il s’agit d’Apple Music 1. Les (jeunes) mélomanes continuent d’écouter la radio phare d’Apple Music, autrefois baptisée Beats 1. Ce succès tient à la diffusion d’interviews approfondies d’artistes et d’avant-premières mondiales, mais aussi d’émissions animées par des grands noms de la musique. Billie Eilish, Elton John, Lady Gaga, Nile Rodgers, J Balvin et même les membres du groupe virtuel Gorillaz se sont déjà prêtés au jeu.

Cette liste de noms continuera d’augmenter dans les prochains mois, si l’on en croit Oliver Schusser, le vice-président d’Apple Music. "Apple Music Radio offre une plateforme mondiale sans précédent pour des artistes de tous genres qui souhaitent parler de musique, créer et partager avec leurs fans, et ce n’est que le début", avait-il déclaré en août 2020.

Nous allons continuer à investir dans des radios en direct pour que les auditrices et auditeurs du monde entier puissent s’immerger dans la musique qui les fait vibrer.

C’est chose faite avec "BTS Radio : Past & Present".