Bryan Zaragoza surprend le Barça après... 17 secondes et dépoussière un record de Karim Benzema

Il ne fallait pas être en retard ce dimanche soir pour le match entre Grenade et le Barça. Un peu à la surprise générale, l'équipe locale a en effet ouvert la marque après 17 petites secondes.

Genèse de ce but ultra précoce, une perte de balle de Gavi et un mauvais alignement de la défense catalane. Lancé en profondeur, Bryan Zaragoza ne s'est, lui, pas fait prier pour aller crucifier Marc-André ter Stegen et se transformer en héros local.

Il en profite d'ailleurs pour dépoussiérer un record datant de 2011. A l'époque, Karim Benzema avait en effet dû attendre... 23 secondes pour inscrire un but contre le Barça. Zaragoza devient donc l'adversaire ayant marqué le plus le plus rapide du 21e siècle contre les Catalans. Pas mal du tout.

Notons qu'à la demi-heure, Zaragoza s'est même permis le luxe de planter un doublé, obligeant ainsi le Barça à se lancer dans une périlleuse tentative de remontada (2-0).