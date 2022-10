Bryan Heynen marque une reprise acrobatique sensationnelle pour Genk... un des buts de la saison !

Ce dimanche, en début d'après-midi, l'Antwerp (deuxième) accueillait le Racing Genk (premier) pour le compte de la 14e journée de Pro League, le championnat de Belgique de football.

Un choc du haut du tableau qui a tourné à l'avantage des Genkois dès la 13e minute de jeu. Mike Trésor parvient à trouver Bryan Heynen dans la profondeur suite à une belle combinaison. D'une reprise acrobatique, le capitaine du KRC ouvre le score de manière somptueuse. Peut-être bien le but de la saison en Pro League ! Neuvième passe décisive déjà durant cet exercice 2022-2023 pour Trésor, qui en servira encore deux plus tard dans cette rencontre, et sixième réalisation pour Heynen.

Genk s'est finalement imposé 1-3 sur la pelouse anversoise.