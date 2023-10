Bryan Ferry annonce la réédition de Mamouna avec un album supplémentaire inédit

L'année dernière, Ferry a sorti Love Letters, un EP comprenant des interprétations de chansons d'amour interprétées par Dusty Springfield, Billie Holiday et Nat King Cole.

Mamouna 2023 Deluxe Tracklist:

Disc 1 – Mamouna

01. Don’t Want to Know

02. N.Y.C.

03. Your Painted Smile

04. Mamouna

05. The Only Face

06. The 39 Steps

07. Which Way to Turn

08. Wildcat Days

09. Gemini Moon

10. Chain Reaction

Disc 2 – Horoscope

01. Where Do We Go from Here

02. The Only Face (Horoscope Version)

03. Desdemona

04. S&M

05. Loop De Li

06. Gemini Moon (Horoscope Version)

07. Raga

08. Mother of Pearl

Disc 3 – Sketches

01. Mamouna (Instrumental Edit ’89/’94)

02. Your Painted Smile (Instrumental – First Draft ’89)

03. Your Painted Smile (With Guide Vocal) (Later Version ’89)

04. Your Painted Smile (Piano and Vocal ’93)

05. NYC/Desdemona (Instrumental ’91)

06. Robot (Instrumental) [first Draft ’89]

07. The Only Face (Instrumental) (First Draft ’89)

08. The Only Face (Piano and Vocal ’93)

09. Loop De Li (Instrumental) (first Draft ’89)

10. Horoscope Strings (Instrumental ’90)