Bryan Cranston explique en quoi le "Make America Great Again" de Trump est raciste

Bryan Cranston (le légendaire Walter White, professeur de chimie devenu fabriquant de méth' dans Breaking Bad), s'est exprimé sur le slogan de l'ancien président des Etats-Unis, "Make America Great Again" qu'il juge raciste.

Sur CNN, en interview avec Chris Wallace, il explique demander parfois à des gens "Acceptez-vous que cela puisse être interprété comme une remarque raciste ?". Et la plupart des gens lui répondent : "Qu'est-ce que ça a de raciste, Make America Great Again ?". Il dit leur répondre alors "quand est-ce que ça a été génial en Amérique pour les Afro-Américains ? Quand est-ce que ça a été génial?". Autrement dit: l'Amérique était formidable, "grande" quand le racisme était encore institutionnalisé et que les Afro-Américains (et pas seulement eux) n'avaient pas les mêmes droits.