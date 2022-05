Bryan Cheng, finaliste du Concours Reine Elisabeth 2022

Né en 1997 au Canada, Bryan Cheng a fait ses débuts solo à l’âge de 10 ans avec l’Orchestre de chambre I Musici de Montréal, ses débuts en récital au Carnegie Hall à 14 ans et ses débuts en solo à l’Elbphilharmonie de Hambourg en 2018 avec la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen.

A 25 ans, le violoncelliste a déjà une carrière bien remplie, comme on peut le constater sur son site officiel.

Il est fort actif en tant que soliste, et il a déjà joué avec différents orchestres internationaux comme l’Orchestre du Centre national des arts au Canada, l’Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá, l’Orchestre philharmonique d’Helsinki, la Tapiola Sinfonietta et le Südwestdeutsches Kammerorchester Pforzheim, ainsi qu’avec les orchestres symphoniques d’Okanagan, de Springfield, d’Adelphi, de Niagara, de Nouvelle-Écosse, de Terre-Neuve, de Lahti et de Schleswig-Holstein.

En tant que chambriste, il fait partie du duo Cheng, avec sa sœur Silvie, et ils se produisent en récital partout dans le monde, puisque la saison 2019-2020 les a menés à Los Angeles, New York, Vancouver, Ottawa et à la salle Bourgie de Montréal, ainsi que dans une tournée européenne de son projet Beethoven 2020, Ludwig and Beyond. Bryan Cheng collabore également à différents festivals, comme le Trans-Siberian Art Festival en Russie, le Kammermusikfestival Spannungen en Allemagne, le Trasimeno Music Festival en Italie et Orford Musique.

Et pour finir, le duo Cheng a déjà publié 3 albums sous la marque Audite : Russian Legends (2019), Violonchelo del fuego (2018) et Violoncelle français (2016).

Bryan Cheng étudie actuellement à l’Universität der Künste Berlin avec Jens Peter Maintz. Il joue sur le Stradivarius Bonjour (v. 1696) avec l’archet Shaw Adam (c. 1830), qui lui ont été généreusement prêtés par le Conseil des arts du Canada.

