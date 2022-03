Bryan Adams – "So Happy it Hurts" : journée découverte

Ce vendredi 11 mars, on découvre le dernier album de Bryan Adams sur Classic 21 !

Nous avions déjà pu profiter des titres "Never Gonna Rain", "Kick Ass" (avec le comédien John Cleese), la plage titulaire, et "On The Road" qui figurent sur le 15e album de sa discographie avec douze titres qu’il a coécrits.

L’album sort en digital mais aussi en formats physiques (standard CD, deluxe CD avec une pochette lenticulaire et un livre complet, et en vinyle (standard ou coloré en édition limitée.).

"La pandémie et le confinement nous ont montré à quel point la spontanéité peut disparaître. Tout à coup, toutes les tournées s’arrêtaient, personne ne pouvait sauter dans sa voiture et prendre la route", explique Bryan Adams dans le communiqué de presse.

"La chanson "So Happy It Hurts" traite par exemple de la liberté, l’autonomie, la spontanéité et le frisson de la route. L’album du même nom touche à de nombreuses choses éphémères de la vie qui sont vraiment le secret du bonheur, et plus important encore, du lien humain."