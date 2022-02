Bryan Adams reporte toute sa tournée européenne (dont la date belge)

Dans moins d’un mois la tournée 'So Happy It Hurts' de Bryan Adams devait démarrer et passer par l’Angleterre et l’Europe entière. Cependant, compte tenu des restrictions sanitaires et des incertitudes inhérentes à la pandémie qui sévissent encore dans de nombreux pays, l’artiste est contraint de reporter sa tournée. Son concert belge qui devait avoir lieu le 19 mars 2022 à la Lotto Arena d’Anvers est donc également déplacé et aura désormais lieu le jeudi 24 novembre 2022, dans la même salle.

Tous les tickets achetés restent valables pour la nouvelle date. Les personnes en possession de tickets seront personnellement contactées par mail.

Les tickets pour ce concert sont disponibles via livenation.be.