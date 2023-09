Bryan Adams rejoint Coldplay sur scène pour interpréter "(Everything I Do) I Do It For You"

Bryan Adams sort un coffret retraçant sa résidence de trois soirs au Royal Albert Hall de Londres. Les enregistrements ont été réalisés en mai 2022 lors de la tournée So Happy It Hurts d'Adams, au cours de laquelle la première moitié de chaque représentation au RAH était consacrée à un album spécifique. Le premier soir, Adams a joué Cuts Like A Knife, tandis que les soirées suivantes ont été consacrées à Into The Fire et Waking Up The Neighbours.