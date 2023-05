Bryan Adams explique que le single, "What If There Were No Sides At All", a été écrit "en réponse aux conflits mondiaux, à l’absence de pourparlers de paix constructifs et aux milliards de dollars dépensés par les gouvernements pour financer ces guerres sans fin et sans but. La chanson n’est pas une réponse à une guerre en particulier, mais à tous les conflits et à la lutte de l’homme pour s’entendre."

La vidéo de "What If There Were No Sides At All", coréalisée par Bryan Adams et l’infographiste Ben Ib (qui a travaillé avec AC/DC sur leur campagne Power Up), montre l’auteur-compositeur-interprète canadien marchant dans un paysage de guerre en portant un drapeau orné du signe de paix, symbole emblématique de la Campagne pour le désarmement nucléaire.

"Les lieux ne sont pas spécifiques à un endroit en particulier", explique Adams, "et sont censés être représentatifs des conflits, où qu’ils éclatent dans le monde".

On peut aussi lire sur le site web de Bryan Adams : "Il s’agit d’une chanson pacifiste contre la guerre. Les lieux sont génériques et sont censés représenter les conflits dans le monde. Le but de cette chanson est de provoquer la réflexion et peut-être même d’encourager les gouvernements à s’asseoir et à parler de paix. Pour l’instant, il n’y a qu’une escalade de divisions et de morts – résultat des milliards de dollars dépensés par les gouvernements pour financer ces guerres sans fin. #peacenow""