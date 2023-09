Brüxsel Jardin, clap de fin

Inspiré par l’idéologie évènementielle berlinoise, le collectif se forme en 2010 au cœur d’un groupe d’amis et aspire à offrir une offre similaire à celle de notre voisine allemande : créer un jardin dans la ville afin de remplacer le bitume, permettant de se réunir avec un line up proposant de la minimale et de la micro-house. L’idée est d’investir l’espace public en collaboration avec les commerçants et la ville de Bruxelles, avec une formule nouvelle et accessible à tous : des fêtes en journée le dimanche, en plein air.

C’est donc sous forme d’open air dans le quartier Saint-Boniface que se déroulent les premières éditions des événements. On pouvait y trouver un jardin pour enfant, assister à des concerts et des DJ sets pointus tout en profitant d’une scénographie soignée au cœur de la ville. Depuis et en plus d’une décennie, rares sont ceux d’entre nous qui de près ou de loin n’ont pas participé à une Brüxsel Jardin. C’est notamment grâce à leurs événements que l’on peut apprécier un coucher de soleil endimanché et en musique place Poelaert. Car oui, privatiser l’espace public, délimiter un événement dans la ville n’était pas possible avant qu’ils ne s’accordent avec la ville de Bruxelles.

En 13 ans, plus de 70 événements investiront ainsi de nombreux autres lieux emblématiques avec une volonté de sans cesse se renouveler et continuellement satisfaire cette communauté qui se crée au fil des années. Déterminé principalement à ses débuts par Teïva Bayeux et Jonathan Maes, le collectif prend la forme d’un groupe d’amis avec des activités artistiques mises au profit de Brüxsel Jardin. Cela s’étend à d’autres disciplines que la musique : on y retrouve par exemple la photographe Sarah Capesius et le graphiste Steve Jakobs. De façon naturelle, un équilibre paritaire se dessine entre les différents membres du groupe, prouvant une fois de plus que les femmes sont toutes aussi légitimes et bienvenues dans ce milieu. A l’image de son ouverture d’esprit et du vent de liberté qu’elle insuffle à la fête, la famille Brüxsel Jardin s’associe aussi peu à peu à d’autres acteurs importants de la scène bruxelloise.