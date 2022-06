Bruxelles : y a-t-il 100.000 "clandestins" comme l’avance le Vlaams Belang ?

Les chiffres avancés par le Vlaams Belang sont donc sinon surestimés, du moins impossibles à confirmer.

Et pour cause : "Il est impossible de donner un chiffre précis car ce sont des personnes qui ne se sont pas, ou plus, enregistrées auprès des autorités communales ou fédérales", indique Freddy Roosemont, directeur de l’Office des Etrangers (OE). "Nous ne pouvons donc pas déterminer combien elles sont ni la durée de leur séjour à Bruxelles et en Belgique. Ces personnes ne représentent pas un groupe fixe, et elles peuvent circuler en Allemagne ou en France sans que nous n’en sachions rien" ajoute-t-il.

En effet, comme l’expliquent les auteurs de cette étude néerlandaise, les personnes sans-papiers font partie de ces "populations cachées", car non enregistrées officiellement, et pour lesquelles des recensements "classiques" via des échantillons représentatifs ou des sondages sont tout bonnement impossibles.

Des méthodes alternatives existent (notamment utilisées par les études citées ci-dessus), telles que les statistiques policières, estimant le nombre d’arrestations de personnes en séjour irrégulier soupçonnées d’un délit ou les données sur le nombre de bénéficiaires de l’aide médicale urgente.

Quoi qu’il en soit, "il faut donc faire attention à ce qu’on estime, car la population en séjour irrégulier est diverse et certaines estimations ne prennent en compte que certaines composantes" indique Nathalie Vanparys, collaboratrice au Centre Fédéral Migration (Myria) qui souligne que certaines méthodes peuvent se combiner afin d’affiner les estimations.