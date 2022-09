Bruxelles vue par les peintres, une balade artistique au cœur de la Capitale

" Bruxelles vue par les peintres " est un guide qui part sur les traces de peintres professionnels ou amateurs qui ont aimé et dessiné la Capitale, du 15e siècle à nos jours. Vous y découvrirez ainsi les œuvres de Jean-Baptiste Van Moer, Jacques Carabain, François Gailliard, Gustave Walckiers, Albert Dasnoy, Luc De Decker et bien d’autres. Son auteur, Fabien de Roose est fondateur et animateur de l’asbl Dédale. Il est aussi guide à la fondation Claude Monet à Giverny depuis 15 ans. Notre patrimoine est vraiment sa passion.

Le livre propose 8 promenades dans les quartiers bruxellois dont les bouleversements architecturaux sont parfois impressionnants. Chaque promenade possède plusieurs étapes où un tableau rappelle au marcheur-lecteur les installations du passé.

Il est ainsi possible d’admirer les changements majeurs de la place Sainte-Catherine ou encore de la Place de la Madeleine. On retrouve Bruxelles au temps où les marchandises arrivaient encore en bateau au cœur de la ville. Certains éléments du patrimoine ont traversé les âges comme le portail d’entrée de la rue de la cigogne. Chaque double page propose soit l’histoire du tableau, les faits marquants de l’endroit ou encore l’usage de l’époque, quand ce ne sont pas les 3 éléments ensemble.

L’auteur a pris aussi le temps de laisser quelques lignes sur ses coups de cœur gustatifs et culturels, de quoi s’offrir une pause bien méritée.

Même depuis son canapé, " Bruxelles vue par les peintres " enchante.

Un deuxième volume existe également du même auteur.

Editions Racine, 24,95€.