Marc Méganck, historien attaché à la Direction des Monuments et Sites a posé son regard sur notre capitale.

Dans son livre " Amour et désamour. Regards d’écrivains sur Bruxelles, 1845-1978 " (Ed. Historia Bruxellae) et au travers d’extraits de romans, nouvelles, extraits de correspondance, livres de souvenirs, récits, poème et chansons, Marc Méganck esquisse un portrait de la capitale en demi-teinte. Parcours d’auteurs qui ont aimé ou détesté la capitale.