Bruxelles : voici la nouvelle salle du conseil communal

Dans leur splendide hôtel de ville sur la Grand-Place, le bourgmestre de Bruxelles, les échevins et les conseillers communaux se sentaient un peu à l'étroit. La salle du conseil communal, notamment, n'était plus du tout adaptée à la façon dont la démocratie locale fonctionne au vingt-et-unième siècle. Faute de place, le public n'était admis qu'au compte-goutte et, pour peu que les débats se prolongent un peu, l'atmosphère devenait vite irrespirable.