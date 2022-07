Bruxelles-Ville : pas moins de 11.000 personnes ont dansé et zwanzé au Bal National

La 18e édition du Bal National avait lieu mercredi soir place du Jeu de Balle au cœur des Marolles bruxelloises, après deux années blanches pour cause de crise sanitaire. Vers 20 heures, environ 3500 personnes s’étaient déjà rassemblées sur la place, selon la police. Aux alentours 23 heures, quelque 10.000 fêtards s’y trouvaient, rendant la soirée animée. "L’ambiance est bonne", a indiqué la police.

Hommage à Freddy Thielemans et au Grand Jojo

En 2020, l’événement n’avait pas pu être organisé en raison de la pandémie et un Balcon National l’avait remplacé. Et l’année suivante, le Bal était annulé en raison de la journée de deuil national après les inondations. Cette année, rien ne s’oppose plus à la célébration. A 19h, le Bal a été ouvert par les Let’s Dance Ketjes avec Louis Lou, suivi de Johnny Dom, et Lou Deprijck & The Hollywood Bananas.