Bruxelles-Ville : les prix de la Fondation Auschwitz 2021-2022 ont récompensé des travaux universitaires

Le prix Fondation Auschwitz – Jacques Rozenberg a été remis à Susanne Barth, étudiante en sciences humaines et sociales à l’Université Carl-von-Ossietzky d’Oldenburg en Allemagne pour sa dissertation intitulée "The Oberschlesische Hydrierwerke AG and the Auschwitz Subcamp Blechhammer, 1939-1945". Un prix spécial du jury a été décerné à Rudy Rigaut (Université d’Artois à Arras, en France) pour sa thèse de doctorat en histoire intitulée "'JUIFS' dans la zone littorale du Nord et du Pas-de-Calais du début du XIXe siècle à la fin des années 2010".