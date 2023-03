Bruxelles-ville : l'opposition MR très critique vis-à-vis de la gestion du Stade Roi Baudouin

Les échanges ont été plutôt tendus lundi soir lors du conseil communal entre opposition MR et l’équipe dirigeante à la tête de la Ville de Bruxelles. Le Mouvement Réformateur s’inquiète en effet du mauvais état de la toiture et des pylônes d’éclairage du Stade Roi Baudouin, et craint même pour la sécurité des spectateurs.

Le MR, Bertin Mampaka, qui fut également échevin des Sports et en charge de l’entretien du stade, est également très critique à propos de la gestion des responsables actuels.

De son côté, la majorité se veut rassurante, elle assure qu’il n’y a aucun problème à court terme mais reconnaît tout de même que des travaux seront nécessaires à l’avenir.

Précisons toutefois que ces travaux d'entretien ont déjà coûté près de dix millions d'euros depuis le début de la législature. Un décompte qui n'inclut pas la réfection ou le remplacement de la toiture et des pylônes d'éclairage en question.

Ci-dessus, nous vous proposons d'écouter notre reportage, réalisé à l’issue de cette séance du conseil communal qui s’est tenu hier soir.