Bruxelles-Ville : des fouilles archéologiques préventives sont menées au Coudenberg

Des fouilles archéologiques sont en cours au Coudenberg à Bruxelles, car le nouveau musée "du Chat" sera bientôt construit sur le même site. Les travaux dévoilent les secrets du jardin du 16e siècle de l’Hôtel d’Hoogstraeten.

La Région bruxelloise effectue régulièrement des fouilles archéologiques afin de préserver au mieux son patrimoine historique. Dans ce contexte, Urban. Brussels organise des fouilles archéologiques préventives dans la zone du Coudenberg. Pour la construction du futur musée du Chat, une maison a été démolie, mettant à nu un sol ayant une valeur patrimoniale.

"Tout ce qui est sous le sol ici va disparaître. C’est pourquoi nous nous engouffrons dans la brèche et enregistrons autant que possible, afin de pouvoir continuer à enquêter et découvrir ce qui se trouvait ici auparavant", explique l’archéologue Lies Dierckx.

Le secrétaire d’État bruxellois en charge du patrimoine, Pascal Smet, a visité le site vendredi. Les objets trouvés comprennent des dés à coudre, des boucles de chaussures, un pot de chambre et notamment aussi de la porcelaine importée d’Asie, tous datant du 14e au 19e siècle. Les œuvres donnent un aperçu de ce que devait être le jardin de l’Hôtel d’Hoogstraeten.