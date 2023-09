Bruxelles-Ville : Anaïs Maes (Vooruit) a prêté serment comme nouvelle échevine de l’Urbanisme et des Affaires néerlandophones

À un an des élections communales d’octobre 2024, Anaïs Maes souhaite se concentrer sur le contenu. "Nous ouvrirons bientôt la première école primaire néerlandophone de la ville dans le Pentagone. En tant qu’ancienne enseignante, je pense qu’il est extrêmement important que les enfants bruxellois et les jeunes puissent développer leurs talents au maximum. Dans le domaine de l’urbanisme et de l’espace public, il y a encore plusieurs projets en cours avec lesquels nous continuerons à évoluer vers une ville abordable, sûre et propre pour tous", a-t-elle ajouté. Anaïs Maes est née et a grandi à Bruxelles et vit à Laeken. Elle est titulaire d’un doctorat en Histoire et était jusqu’ici enseignante à l’athénée d’Etterbeek. Elle est la fille d’un père néerlandophone et d’une mère francophone et est parfaitement bilingue. Elle est mariée et mère d’une fille de 9 ans. Entre 2005 et 2008, elle a été présentatrice à la radio FM Brussel et à la télévision TV Brussel (aujourd’hui Bruzz).