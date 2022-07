Bruxelles va vivre cet été aux couleurs de "In The Streets" !

IN THE STREETS, va faire bouger les rues de Bruxelles cet été mettant l'espace urbain à l'honneur et permettant au public, familial et hétéroclite, de vivre une expérience unique au sein d’une ville agréable, accueillante, inclusive.

Une foule de rendez-vous gratuits et conviviaux permettent des découvertes insolites dans un centre-ville plus attractif et dynamique que jamais.